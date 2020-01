Critican la costosa fiesta de cumpleaños que Marjorie de Sousa organize para su hijo matías

Marjorie de Sousa celebró el cumpleaños número 3 de su hijo Matías y no dudó en presumirlo con sus seguidores. La actriz venezolana no escatimó para hacer feliz a su hijo e incluyó un show infantil con los personajes de Toy Story para que los pequeños invitados se divirtieran.

En el video se observa a Marjorie cargando al pequeño Matías mientras este observa atento la presentación.

“Hace 3 años llegaste para cambiarlo todo!!! Me llenaste del amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir. Te amo con todo mi ser Hijo… para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un GRAN HOMBRE. Tú y yo somos un gran equipo mi guerreo. TE AMO INFINITO MI SEÑOR SOL”.”, expresó Marjorie.

Eso sí, lejos de ser aplaudida, muchos no dudaron en criticarla pues no le perdonan el hecho de que Julián Gil, padre del niño, siga sin poder pasar tiempo con su hijo. Por si fuera poco, Gil sigue luchando por la cantidad de dinero que le pide la actriz para la manutención del menor.

Aunque algunos defendieron a Marjorie de ser buena madre, muchos internautas comentaron que el festejo lucía muy triste y desangelado.

"Irónico, dónde esta el padre que paga como para financiar varias fiestas como esta", "sí claro, pagó esta fiesta con el dinero que le saca a Julián", "Un niño no necesita lujos necesita amor , este mundo está lleno de superficialidades , la vida se nos va en un minuto", "qué amor tan geocéntrico, resentido y EGOÍSTA".

La ex pareja de actores siguen sin llegar a un acuerdo sobre la cantidad que Gil debe darle a Marjorie como pensión para su niño, as´í como también sostienen los problemas en torno a los días que este tiene para convivir con el niño. Y es que a pesar de que hace unos meses se dio a conocer que un juez ya había dictado una sentencia definitiva, recientemente se informó que Gil apeló esta decisión a través de la vía legal.

Te recomendamos e video