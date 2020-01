Biby Gaytán cumplió 48 años y muestra un rostro más juvenil que nunca, sin arrugas ni imperfecciones

View this post on Instagram

“Alita voltea!!” Todavía me acuerdo de esos gritos que me echabas cuando era yo la que estaba encima del escenario o en cualquier evento de mi infancia y hasta el día de hoy, en cualquier logro de mi vida. Después de muchas historias que he escuchado sobre ti y tu carrera finalmente he tenido la oportunidad de verte hacer lo que mas te gusta. Después de tantos años que tomaste el trabajo de ser la mejor mamá tiempo completo, finalmente hoy puedo decir que soy una de las muchas afortunadas que te ha visto en ese escenario dando tu vida y apasionadamente transmitiendo tu amor por tu trabajo y lo que haces al mundo, finalmente soy yo, tu hija, la que te grita desde abajo mientras tu estas en el escenario, tal y como tu lo hacias conmigo. Soy yo la que te grita “Ma voltea!” Con ganas de que entre todos tus expectadores veas mi alegría al momento en que te veo a ti feliz, como la reina que eres, haciendo lo que más te gusta. Si en un futuro me convierto en una gran madre quiero que sepas que es gracias a ti y a tu ejemplo, y ahora, después de conocerte no solo como mamá, sino como de mujer trabajadora, decidida y perseverante, sé dentro de mi que si sigo tu ejemplo voy a alcanzar mis metas y superar los retos que ponga frente de mi la vida. Eres una luz, una mentora, un ejemplo a seguir y más que nada la mejor mamá. La vida nos da regalos y tu definitivamente eres el mejor de ellos. Te amo y te felicito por cien funciones, cien actuaciones apasionadas, cien éxitos. Que la vida me permita vivir más logros a tu lado. Te amo!