Belén Mora provoca risas con hilarante comentario en fotografía de Kel Calderón: "Parecería..."

Una lluvia de halagos fue la que recibió Kel Calderón, luego de compartir una fotografía posando en medio del desierto. La influencer apareció con un bikini aterciopelado de color celeste, sacando aplausos entre sus seguidores de redes sociales. Pero en medio de todas las opiniones, hubo una que llamó la atención y su emisora fue nada menos que Belén Mora.

La comediante se hizo presente en la publicación con un hilarante comentario que divirtió a los usuarios de la plataforma. Se trata de una comparación sobre cómo lució la egresada de derecho con ese traje de baño, y cómo luciría ella con la misma pieza.

"Solo pensar cómo me vería con ese mismo traje de baño me da ataque de risa. Parecería esponja pa' lavar loza. Pero tú te ves regia, obvio", escribió en tono de broma. Sus palabras provocaron risas entre los seguidores de Kel Calderón, quienes no pasaron por alto la observación.

"La mediaaaa imaginación jajajajja. ¡La cagaste! (sic)", "jajajajajajajjaa todas somos Belenaza", y "¡Morí jajajaja! Somos muchas las que pareceríamos esponja", fueron solo algunas de las reacciones. El comentario de Belén Mora acumuló más de 300 me gusta a horas de su publicación.

