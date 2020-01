Mariana Marino revela detalles tras filtración de video con Ronny Dance: "Nunca me llamó de vuelta"

El pasado viernes se transmitió un nuevo capítulo del estelar de Chilevisión, Podemos Hablar, que en esta ocasión contó con la participación de figuras como Lorene Prieto, Francisco Gormaz, Ricardo Meruane, María José Campos, Juan Pablo Queraltó y Mariana Marino.

Durante la velada, los famosos recordaron distintos episodios de su vida, pero sin duda, uno de los momentos que marcaron la jornada vino de la mano de esta última, quien reveló desconocidos detalles de la filtración de su video íntimo con el exbailarín de Mekano, Ronny Dance.

Según contó, la publicación del registro coincidió con el difícil momento que enfrentó meses antes con su salida de un reality. "Me agarró tan desequilibrada, tan fuera de mí. En ese tiempo yo decía 'pero yo no soy esta. ¿Por qué he creado esta imagen y por qué he creado esto alrededor mío? Cuando te encuentras con eso, tocas fondo con todo, mi experiencia fue como ‘de acá me tengo que parar reinventada, pero reinventada desde adentro’. Es como hacer un proceso de encontrar algo tuyo tan poderoso, que te agarre fuerte y te levantes desde ahí", partió diciendo.

"Fue como una nube. Venía como remontando un poquito de lo del reality", agregó Mariana Marino, indicando que desconoce quién fue el responsable de la filtración. "Fue como la bomba. Fue explosivo, yo estaba en pareja. Me detonó un montón de cosas conmigo, con replantearme, porque también puedes agarrar toda esa situación, pararte y desde la rabia crearte de nuevo", dijo.

Finalmente, reconoció que se sintió culpable de la situación y contó cómo abordó el tema con Ronny Dance. "Yo lo llamé. Lo llamé en el mismo instante. Uno de mis mejores amigos me llamó para decirme que el video estaba en la redes. En ese momento no existía Instagram. O sea, sí existía, pero Twitter era la red social que se movía mucho en ese momento. Un amigo me dice ‘Mariana, ¿qué es esto?’. Yo lo veo y mi primera reacción fue levantar el teléfono y decirle '¿qué es esto, qué pasa?'. Él me dijo 'estoy ocupado en este momento, te llamo en un rato'. Nunca me llamó de vuelta", contó.

