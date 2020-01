Leo Méndez Jr. habla sobre su complicado diagnóstico: "Dejé de lado muchas cosas por miedo"

A comienzos de diciembre, Leo Méndez Jr. anunció que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, debido a que quería enfocarse en mejorar su salud mental. "Por eso mismo voy a dedicarme más tiempo personal", escribió en un breve pero revelador mensaje en sus historias de Instagram.

A poco más de un mes del aviso, el joven reapareció en la plataforma asegurando que el diagnóstico que recibió en ese entonces, le impidió volver a vivir con normalidad. Se trata del Síndrome de Pánico, trastorno de ansiedad caracterizado por episodios repentinos de intenso miedo, que provoca reacciones físicas. De acuerdo con Clínica Mayo, "cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o, incluso, que vas a morir".

Este diagnóstico incluso lo llevó a dejar su trabajo y otras actividades. Sin embargo, todo parece haber cambiado puesto que hace unos días logró salir de su hogar por primera vez. "¡Cómo extrañaba sentirme tan vivo! He estado recuperándome de a poco. Muchos no lo saben, pero me diagnosticaron Síndrome de Pánico junto con depresión hace un mes y medio. Por miedo dejé de vivir mi vida como acostumbraba y de ser social. Dejé mi trabajo por estar con licencia médica, dejé de lado muchas cosas por miedo", escribió en una publicación.

"Anoche salí por primera vez. Desde un tiempo atrás que he estado isolado con medicamentos para mi psiquis y ¡me sentí con tanta vida y sin miedo alguno! Sentí que se merecía una foto a las 05:00 am camino a casa", contó Leo Méndez Jr., recibiendo el apoyo de sus casi 300 mil seguidores.

"TE AMO MI CACHORRO! TE LO HE DICHO MIL VECES, TÚ PUEDES!", escribió su hermana Steffi Méndez.

Sigue leyendo