Rinden emotivo homenaje a Kobe Bryant y a su hija en los Grammy 2020

La muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna ‘Gigi’ Bryant ha sido una tragedia no solo para su familia, sino para el mundo entero que tanto amor y respeto sentía hacia la leyenda del baloncesto.

El trágico suceso ocurrió este domingo 26 de enero, justo el mismo día que la música celebraría la 62ª entrega de premios Grammy, y aunque el evento no fue suspendido, aprovecharon para rendirle un emotivo homenaje al ídolo Kobe.

Alicia Keys, animadora de los Grammy 2020 comenzó el acto con unas emotivas palabras.

Not a dry eye in the Staples Center as Alicia Keys and Boyz II Men open the #Grammys with a dedication to Kobe Bryant. #TwentyFourever pic.twitter.com/BaUWaRgq8c

— E! News (@enews) January 27, 2020