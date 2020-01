Kenita Larraín lanza predicciones para Tonka Tomicic este 2020: "Viene la muerte de ciertas cosas"

Como es costumbre al inicio de cada año, Kenita Larraín, al igual que otros aficionados a las prácticas adivinatorias, aprovechó sus habilidades como numeróloga para lanzar sus predicciones para la animadora Tonka Tomicic este 2020.

La también Ingeniera Comercial evaluó cómo se viene el nuevo ciclo para la comunicadora, basada en su fecha de nacimiento. Según indicó a GlamoramaTV, será un año movido y lleno de cambios. "Viene la muerte de ciertas cosas, que no es una muerte física de pasar a otro plano, sino que se acaban ciertas cosas y comienzan otras", dijo.

"Por las energías que la acompañan numerológicamente, está llamada a no poner resistencia a estos cambios. Mientras más se resista, los cambios van a ir igual", señaló. Además, explicó que "este año 2020 la acompaña una energía 13 y 4 (…) El 13 es un número muy poderoso energéticamente. Si tú manejas adecuadamente las energías puedes llegar a tener mucho poder en la luz. Pero si lo manejas mal, es para el otro lado".

En la misma línea, aclaró que "la va a acompañar una energía que tiene que ver con el 4, que no es tan amable. Por eso la invitación es utilizar inteligentemente esta energía que la acompaña del 13 y fluir con los cambios. Si se coloca en una postura rígida, ya sea emocionalmente, en lo personal o laboral, será un año complejo".

Para precisar sus cálculos, indicó que Tonka Tomicic, "en su fecha de nacimiento, trae un número al que le cuestan más los cambios. Podría tender a ser mas rígida. Es ‘no poh. Me dijeron esto, me prometieron esto y vamos con esto’. Entonces, esa rigidez le podría jugar en contra". Por eso, advirtió, "su programa con Fran (García-Huidobro y Raquel Argandoña), creo que no se va a dar como ella lo espera".

"Tengo la sensación de que no va a salir al aire. Y si llegara a salir al aire por presiones, por compromisos que a veces tienen con marcas, no va a ser lo que se espera. Diría que ese proyecto va a estar más muerto que vigente. Es que las integrantes tienen todas energías fuertes y me imagino que esa también era la expectativa del público: ver como se iban a llevar las tres en pantalla, quien iba a llevar la batuta del programa", detalló.

