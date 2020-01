Kate Middleton se convierte en fotógrafa de los supervivientes del Holocausto

Kate Middleton siempre ha sido una mujer apasionada por la fotografía. Aunque este gusto solo lo había practicado de manera informal, la duquesa de Cambridge ahora le dio un giro mucho más serio a su labor con la cámara.

La futura reina ha unido sus habilidades detrás de la cámara con sus deberes oficiales, ya que se le encargó tomar fotografías de los sobrevivientes del Holocausto junto con sus hijos y nietos como parte de un nuevo proyecto para conmemorar el Día del Memorial del Holocausto 2020.

La duquesa tomó dos fotografías conmovedoras que se exhibirán a finales de este año como parte de una nueva exposición, que contará con 75 imágenes de personas que sobrevivieron al Holocausto y sus seres queridos.

Kate Middleton, the Duchess of Cambridge, has been secretly working on a project commemorating the lives of Holocaust survivors who rebuilt their lives in Great Britain after the war https://t.co/TBo7N8Rhwx — The Daily Beast (@thedailybeast) January 27, 2020

Kate fotografió a Steven Frank, quien junto con sus dos hermanos, fue enviado al campo de tránsito de Westerbork y luego a Theresienstadt. Eran tres de solo 93 niños que sobrevivieron al campamento, de los 15,000 niños enviados allí.

La segunda sobreviviente fotografiada es Yvonne Bernstein quien se escondió en Francia junto a sus tíos. Frecuentemente se mudaba de ciudad y cambiaba su nombre por protección.

Steven Frank was photographed with his granddaughters, Maggie and Trixie. Steven (Centre, 2nd photo) was sent to Westerbork transit camp and then on to Theresienstadt. Steven and his brothers were 3 of only 93 children who survived the camp, out of 15,000 children sent there. pic.twitter.com/zaBhWyLHns — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 26, 2020

Hablando sobre el proyecto, Kate dijo: "Fue un verdadero honor que me pidieran participar en este proyecto y espero que de alguna manera los recuerdos de Yvonne y Steven se mantengan vivos mientras pasan el testigo a la próxima generación".

The Duchess also photographed Yvonne Bernstein with her granddaughter Chloe. Yvonne was a hidden children in France throughout most of the Holocaust, travelling in the care of her aunt and uncle and frequently changing homes and names. pic.twitter.com/eA51kjLyyV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 26, 2020

“Las terribles atrocidades del Holocausto, que fueron causadas por el mal más impensable, siempre serán pesadas en nuestros corazones. Sin embargo, es a menudo a través de la adversidad más inimaginable que florecen las personas más notables”, expresó la duquesa.

Kate expresó el honor que sintió al conocer a los sobrevivientes de la tragedia y aseguró que es que sus recuerdos se conserven y se transmitan a las generaciones futuras, para que nunca pasen por alto lo que pasaron.

