Courteney Cox revela una imagen nunca antes vista de Friends que nos ha hecho llorar

O BOM FILHO RETORNA À FRIENDS Acho que todos concordam que Friends é uma das melhores sitcom's de todos os tempos. Calma, estou falando apenas de sitcom (que são aqueles seriados de comédia de costume), que tem como destaques ao lado de Friends, Married With Children, Mad About You, Two and a Half Men, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, entre outros. Mas Friends marcou uma época com suas 10 temporadas por conseguir dar o protagonismo equilibrado entre seus 6 astros, que acabaram criando uma grande amizade também fora das telas, negociando salários em conjunto por exemplo. Eu que nunca tive TV a cabo só tive a oportunidade de começar a acompanhar Friends quando o SBT começou a transmitir em suas noites no início dos anos 2000. Mesmo assim, por conta do modo de exibição, só conseguia ver um episódio ou outro meio solto e de modo muito lento. Acabei virando um fã da série mesmo quando uma amiga do trabalho me emprestou as 2 primeiras temporadas em DVD. Foi minha primeira sensação de "maratonar" uma série. Devorei todos os episódios em poucos dias, mas depois disso acabei não conseguindo dar continuidade, por não achar os outros box e a dificuldade em assistir na TV aberta.