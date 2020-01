"Verdades Ocultas": Rocío desata burlas en redes sociales luego de realizar épica patada voladora

La trama de Verdades Ocultas no ha dejado a nadie indiferente, debido a los imprevisibles hechos que van ocurriendo en la vida de sus personajes. Ahora fue Rocío quien dio de qué hablar, luego de realizar una sorprendente patada voladora que provocó una serie de burlas en redes sociales.

El hecho ocurrió cuando se dirigió hasta la bodega que usa como escondite para sus actividades de espía, sin notar que estaba siendo seguida por Diego. Una vez que llegó al lugar, la abogada le preguntó qué es lo que estaba haciendo ahí. Sin embargo, el sujeto no dijo nada y simplemente avanzó hasta el fondo, revisando el lugar.

En ese momento, sacó una pistola y apuntó hacia el rostro de Rocío. "¿Te das cuenta que si fuera otro el que te está apuntando, ya estarías muerta?", le dijo en un tono serio.

Con claras intenciones de defenderse, Rocío llevó a cabo una hazaña que sorprendió a los televidentes: lanzó una impecable patada voladora, al mismísimo estilo de Kill Bill o Lara Croft. "No creas ni por un segundo que no estoy preparada", le dijo en tono amenazante a Diego.

"Yo me he preparado mucho para estar aquí. Tomé clases de defensa personal y clases de manejo de armas. Todo lo que ves aquí es producto de mucho esfuerzo y dedicación", agregó, luego de ser increpada por su pareja. "Todo el dolor que he tenido que llevar a cuestas lo transformé en fuerza. Ya no tengo nada que perder. Ahora me siento invencible… No me queda otra que seguir hasta el final. Voy a desenmascarar a esa mujer y la voy a alejar del lado de mi hijo", indicó.

Tras el momento, los televidentes se volcaron a Twitter, en donde se burlaron del movimiento perpetrado por la abogada. Incluso, algunos la compararon con las protagonistas de Los Ángeles de Charlie o No te metas con Zohan.

Revisa algunas de las reacciones:

LA PATADA DE LA ROCIO JFKSKDJKS NO PUEDOOO pic.twitter.com/PztFfMD5cX — Geraldine◡̈‍;🇨🇱 (@yoongikiut_) January 23, 2020

No se imaginan la risotada que pegamos todos en la pega después de la patada de Rocío. Gracias #VerdadesOcultas por amenizar una calurosa tarde. — Karlos Ramone (@Cruzado_666) January 23, 2020

Y LA PATADA DE LA ROCÍO JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ PERO QUÉ MIERDA ESTA TELESERIE — 라우라 (@IamChile2) January 23, 2020

La rocio aprendio la patada con Zohan.. 🤣🤣🤣 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/BREvD6UiJu — Jo Garrido S. (@johanagarridos) January 23, 2020

Todos después de la patada de kill bill de Rocío #verdadesocultas pic.twitter.com/STsJTj0A9V — Sandramariapz (@SandyMaryDreams) January 23, 2020

Me imagino así al guionista escribiendo la patada de rocío #VerdadesOcultas pic.twitter.com/GncwFPqL3S — Yare (@Yaare_sf) January 23, 2020

Ahora Rocío es una de las Ángeles de Charlie pérdida 😂😂 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/N7PMFZTDRm — Señorita Bellum (@justin34timber) January 23, 2020

El Diego le apunta con un arma a ma Rocío, la Rocio se la quita con una patada pobre. Que es todo ese show!! 🤣🤣 #VerdadesOcultas — David 🤨 (@aarayadavid97) January 23, 2020

Vine a twitter solo por la patada de rocío 😂😂😂😂😂😂😂#verdadesocultas — vale melow (@vale_melow) January 23, 2020

Apenas vi la patada chanta de la rocío, me metí al Twitter para ver como la agarran pal webeo 😂😂😂 #verdadesocultas — Nicole (@Nicole_Eliz_) January 23, 2020

