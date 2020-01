Taylor Swift reveló que sufrió un trastorno alimenticio

En el nuevo documental de Taylor Swift, "Miss Americana", que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el jueves por la noche, hay un montaje de comentarios despectivos sobre la cantante que ha aparecido en programas de cable a lo largo de los años. Una de las observaciones menos desagradables: "Ella es demasiado delgada. Me molesta."

Resulta que, eventualmente, también molestó a Taylor Swift.

En uno de los segmentos más reveladores y sorprendentes de la película de Netflix, Swift habla durante varios minutos sobre haber luchado en el pasado con un trastorno alimentario.

Después de ser fotografiada frente a una línea de fotógrafos después de que ella sale de su puerta principal, se escucha a Swift en voz alta diciendo que "no es bueno para mí ver fotos mías todos los días". Aunque ella dice "solo ha sucedido algunas veces, y no estoy orgullosa de ello", admite Swift en el pasado cuando ha visto "una foto mía en la que siento que parecía que mi barriga era demasiado grande, o… alguien dijo que me veía embarazada… y eso me hará morir de hambre un poco, simplemente dejar de comer".

Taylor dio más detalles sobre lo que pasó con eso en su entrevista con la revista Variety, dijo que le fue difícil hablar sobre el documental.

"No sabía si me iba a sentir cómoda hablando de la imagen corporal y de las cosas por las que he pasado en términos de lo poco saludable que ha sido para mí: mi relación con la comida y todo eso a lo largo de los años". ella le dice a Variety. “Pero la forma en que Lana (Wilson, la directora de la película) cuenta la historia, realmente tiene sentido. No soy tan articulada como debería ser sobre este tema porque hay muchas personas que podrían hablar sobre él de una mejor manera".

