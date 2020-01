Nicole Pérez muestra su figura dos días después de dar a luz: "Qué mágico es el cuerpo de la mujer"

El 22 de enero, Nicole Pérez dio a luz a su tercer hijo luego de un extenso trabajo de parto. La ex chica Mekano reveló la noticia con una publicación en redes sociales, en la que mostró al pequeño Rafael. "Mi @isiii_pazzz hermosa… me acompañó en todo el proceso de preparto y parto. No puede más de amor con su hermanito… Amé esta fotito", escribió junto a una fotografía en la que aparece su hija mayor sosteniendo al bebé entre sus brazos.

La exbailarina contó detalles del proceso a través de su cuenta de Instagram, y posteriormente mostró su etapa de recuperación con breves clips en sus historias. Ahora, sorprendió al compartir una imagen mostrando su cuerpo a dos días del parto. En ella, aparece sentada frente a un espejo, con el vientre completamente descubierto.

"No es una foto de 5 meses de embarazo… es de 2 días de post-parto. Qué mágico es el cuerpo de la mujer, donde su pared abdominal se abre para dar espacio a un nuevo ser… Somos una máquina perfecta diseñada por Dios! No sé cuanto se demorará en bajar esta guatita. No niego que me gustaría estar con guata plana, pero miro a mi Rafita y digo: que éste sea uno de los costos de tenerlo hoy a mi lado, lo asumiría una y mil veces", fue el texto con que acompañó la fotografía.



La publicación generó una serie de reacciones, entre las que figuraron varios mensajes de apoyo de otras mujeres. "Es maravilloso el cuerpo de la mujer", "Bella, es cierto. Somos poderosas y mágicas", y "Debemos normalizar la guata floja y abultada después de un parto. Yo me miro al espejo y me amo más que antes. Incluso, este verano me atreví a usar bikini y eso me tiene muy feliz!", fueron parte de los comentarios que recibió Nicole Pérez.

