Grey's Anatomy vuelve con un episodio que te romperá el corazón

Durante el estreno de la mitad de temporada 16 del drama médico Grey's Anatomy, los doctores de Gray Sloan Memorial tuvieron algunas sorpresas, incluida una desgarradora pérdida.

Cuidado, hay spoilers en las próximas líneas.

Mirando hacia atrás al final de mitad de temporada en noviembre, los espectadores vieron cómo los mejores de Seattle se apresuraron a ayudar a los suyos después de que un automóvil chocó contra el bar de Joe. Mientras tanto, algunos médicos estaban lidiando con tribulaciones personales, incluido el posible aborto involuntario de la Dra. Miranda Bailey (Chandra Wilson).

A post shared by Mᥱrᥣᥙᥴᥲ Pᥱrfᥱᥴt (@merlucas2endgame) on Jan 24, 2020 at 7:58am PST

View this post on Instagram

"Sé que esto también es una pérdida para ti, pero te pido que me dejes solo por ahora", dijo Miranda a su esposo, el Dr. Ben Warren (Jason George) mientras estaba sentada en la cama de un hospital después de que ingresara por sangrado. "No puedo sentir esto ahora. Necesito cambiarme de ropa e ir a trabajar, así que debes irte ".

Después de realizar una cirugía de emergencia en uno de sus residentes (que resultó herido en el accidente automovilístico), el Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) le preguntó a Miranda si estaba bien después de su aborto espontáneo.

"Esto, no estoy bien", dijo, haciendo referencia a su aborto involuntario. "Ella no está bien. Ni siquiera puedo sostenerla en mis manos o ponerla en las manos de otra persona para volver a unirla. Ella simplemente era y ahora no lo es. No puedo hacer nada más que quedarme aquí, estar aquí y perderla".