Brad Pitt demostró que sigue sintiendo amor por Jennifer Aniston con este hermoso gesto

Brad Pitt y Jennifer Aniston tuvieron un matrimonio y un divorcio de alto perfil. Comenzaron a salir en 1998 y se casaron en 2000. Sin embargo, su relación llegó a su fin solo unos años después de haberse casado.

Desde su divorcio, los medios de comunicación han estado llenos de historias sobre Brad y Jennifer, su mala relación y todas las cosas que quedaron inconclusas entre ambos. Sin embargo, la realidad es que Brad siente algo especial por Jennifer y esto parece haber salido a la luz con un hermoso gesto hace algunos años.

Después del divorcio, Brad Pitt y Jennifer Aniston no hablaron mucho entre ellos. Sin embargo, todo eso cambió en 2016 cuando Pitt contactó a Aniston después de la muerte de su madre, la actriz Nancy Dow.

Además, Pitt y Aniston han podido reparar su grieta porque Brad se disculpó por sus errores durante su divorcio.

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston's acceptance speech at the #SAGAwards.

