Esposo de Ricky Martin comparte tierna imagen de su hija Lucía recién bañada

Jwan Yosef, el esposo de Ricky Martin, ha compartido una tierna imagen de su hija, la pequeña Lucía que nos ha derretido de amor.

Ricky Martin comparte tierna foto con su hijo Valentino en el trabajo Te vas a morir de amor con estas imágenes.

La tierna imagen de la hija de Ricky Martin y Jwan Yosef

A través de sus redes sociales, el artista publicó una foto en la que aparece cargando a su hija de un año recién bañada, envuelta en una toalla y solo se le ve su hermosa carita con sus tiernos ojos verdes, mirada que puso a los fans a suspirar.

"Mi todo, My Lulu ❤️ #BabyLucia", fue el mensaje con el que compartió la tierna imagen que en menos de una hora obtuvo más de 16 mil likes.

"Muero de amor", "qué mirada tan hermosa", "Dios ella no puede ser más tierna", "me muero con Lucía es preciosa", "OMG Lucía es toda una muñequita", "por Dios me quiero comer esos cachetes", "qué ojazos se gasta la niña", y "me encanta esa niña es preciosa", fueron algunas de las reacciones de los fans.

Esposo de Ricky Martin publica tierna foto con sus dos hijos Renn y Lucía y morimos de amor La imagen conmovió a sus seguidores.

No es la primera vez que vemos a la pequeña Lucía, pues hace unos meses Ricky Martin la presentó a través de sus redes, y luego ha mostrado algunas imágenes que nos hacen morir de amor, pues es hermosa.

Te recomendamos en video