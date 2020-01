Estas películas en Netflix son ideales para disfrutarlas durante el fin de semana

Netflix tiene cientos de películas disponibles para transmitir, y puede ser un poco abrumador descubrir qué ver. Es por eso que te presentamos una lista de excelentes películas para ver en Netflix durante este fin de semana.

También hay muchos documentales geniales disponibles para ver, como "Amanda Knox", que se centra en el tema titular mientras habla sobre ella. terrible experiencia como sospechoso de asesinato en Italia.

Aquí hay tres opciones que puedes ver en Netflix este fin de semana:

"Los dos papas"

Protagonizada por Anthony Hopkins y el actor de "Juego de Tronos" Jonathan Pryce, "The Two Popes" es una película sorprendentemente dramática, dado que no hay mucha acción involucrada. Pero la película hace un excelente trabajo retratando las ramificaciones de la renuncia del Papa Benedicto, y las luchas que el Papa Francisco enfrentó antes de ser nombrado sucesor de Benedicto.

"El talentoso Sr. Ripley"

Protagonizada por Jude Law, Matt Damon y Gwyneth Paltrow, y ambientada principalmente en la costa italiana, "The Talented Mr. Ripley" utiliza su ambiente cálido y acogedor como contraste con el horror que se desarrolla rápidamente una vez que Tom Ripley (Damon) se une a Dickie Greenleaf (Law) y su joven prometida (Paltrow) en Italia. La película está basada en una novela de Patricia Highsmith, y es una visita obligada para los fanáticos de los thrillers psicológicos y las piezas de época.

"Amanda Knox"

El juicio y la eventual absolución de Amanda Knox llegaron a los titulares de todo el mundo, y este interesante documental finalmente le permite a Knox exonerada contar su historia con sus propias palabras. Si bien hay algunas preguntas que el documento no responde, en general es una explicación informativa de la terrible experiencia de Knox y una condena silenciosa del sistema de justicia italiano.

Te recomendamos en video