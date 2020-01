¡La tigresa del Orienta ecuatoriana! Carolina Jaume es comparada con la cantante, con memes

Hace algunos días, Carolina Jaume compartió en sus redes sociales, una foto en la que mostró su reciente look. El que la acompañará en su nuevo personaje de tv. El color rojo anaranjado, fue el escogido para una peluca que muchos han creído que es su verdadero cabello.

Debido a esto, algunos creadores de memes, no han dejado pasar por alto el nuevo color de cabello de Jaume. Y han empezado a compartir imágenes comparándola con la cantante peruana, Juana Judith Bustos, mejor conocida como La tigresa del Oriente.

Y en una entrevista para un medio local de farándula, la guayaquileña compartió sus reacciones sobre el tema y lo que opina sobre este tipo de contenido.

Aunque al principio, todos los seguidores de Carolina Jaume habrían asegurado que su nuevo look era real, este cambio es tan solo un peluca. La cual ha dado mucho de qué hablar, sobre todo desde que se empezó a compartir estos famosos 'memes', comparándola con la cantante peruana La tigresa del Oriente.

A lo que Jaume respondió, de la siguiente forma, cuando se le habló de las imágenes en redes sociales:

Por otro lado, Carolina también dijo sentirse orgullosa de ser comparada con una artista de la talla de La Tigresa, ya que la fama de la peruana es mucho más grande que la de ella.

Además, dijo que no le avergüenza que la comparen, mientras la tomen en cuenta y no la pongan en cosas malas, que atenten con su moral, no tiene problema alguno.

Para sorpresa de todos, Carolina Jaume también confesó que ella mismo crea este tipo de imágenes y las comparte con sus amigos. Ya que no tiene vergüenza por este tipo de contenido ni por ningún otro. Y sus años de experiencia la han hecho acreedora de un sinfín de trabajos y una gran trayectoria.

Y por esto, cualquier tipo de cambio que la actriz realice, ella considera que todo le queda bien.

"…a mí qué no me queda bien. (…) Me he hecho de todo y todo me queda bien. Yo me hice un meme también de algo y a mi me gusta burlarme de mi misma. La Jaume es la Jaume, aquí 20 años sirviéndole al pueblo ecuatoriano"