Actriz Lorenza Izzo confirma su relación con escritora estadounidense

La actriz chilena Lorenza Izzo confirmó su relación con Sophie Tabet, escritora y directora estadounidense conocida por su trabajo en el corto Joyeux Bordel (2012).

La musa de Quentin Tarantino dio a conocer su romance con una publicación realizada en su cuenta de Instagram, en la que le deseó un feliz cumpleaños a su pareja y la presentó como su novia.

"Todavía no sé cómo tuve tanta suerte. Sí sé que me hiciste magia. Es un honor vivir esta cosa loca llamada vida contigo. Feliz cumpleaños mi puntito gnocci champi Bebe Rino Garby corazón de colibrí @sophhreshh. Te amo muchísimo, mi corazón es más grande y lleno gracias a ti", escribió junto a una serie de fotografías en las que aparecen juntas.

Cabe recordar que Lorenza Izzo estuvo casada durante cuatro años con el director estadounidense Eli Roth. La pareja anunció su separación en el año 2018, compartiendo detalles en sus respectivas cuentas de Instagram. "Es con profundo amor y respeto que hemos decidido separarnos como pareja. Hemos tenido un tiempo increíble juntos, nos queremos mucho y seguimos siendo mejores amigos", escribieron.

Durante los últimos años, la carrera de la actriz ha ido en ascenso y uno de sus logros más importantes ocurrió cuando protagonizó la cinta Once Upon in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. En la producción, compartió set con los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

En una de las avant premiere de la cinta, estuvo acompañada por Sophie Tabet. De hecho, fue la misma escritora quien compartió una imagen del momento en redes sociales. "No podría estar más orgullosa de esta maravillosa humana, quien además resulta ser la más fuerte y amable alma que conozco", escribió junto al registro.

Sigue leyendo