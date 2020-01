"¿Me deja terminar?": Monserrat Álvarez protagoniza acalorado enfrentamiento con pastor evangélico

Este miércoles, se vivió un tenso momento en el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, cuando la periodista Monserrat Álvarez enfrentó al pastor evangélico Marcos Morales, quien fue invitado para hablar sobre la polémica con el obispo evangélico Eduardo Durán.

Durante la conversación, el panel abordó los ingresos que recibe la iglesia y la manera en que se distribuyen los diezmos. Fue justamente este último tema el que abrió la polémica, puesto que el pastor acusó al programa de estar realizando una "campaña de desprestigio" debido a la postura que mostraron hace algunos días en contra de una nueva Constitución.

En ese momento, la periodista intervino señalando que estaba equivocado, puesto que era un tema en el que está involucrada la justicia, y que el 23 de enero "se ve en la Corte de Apelaciones un recurso que interpuso el obispo para revertir la destitución que se le hizo en su propia iglesia".

Más tarde, Morales se refirió a los bienes que posee y arremetió en contra de los panelistas del programa. "Nadie me ha preguntado cuánto yo gano. Los hermanos no me preguntan cuánto gano", dijo con evidente incomodidad, agregando que "no voy a satisfacer el capricho de la gente externa de la iglesia".

"Lo que pasa en Jotabeche es el mismo sistema que tiene usted en su iglesia, en el sentido de cómo se da el diezmo y cómo se maneja… ¿No se da para abusos?", lo interrumpió Monserrat Álvarez. Sin embargo, el pastor evangélico se defendió criticando los sueldos que ganan los rostros televisivos.

"Aquí ustedes ganan más que cualquier chileno medio y ustedes lo saben. Usted no gana un millón de pesos, mijito", dijo, apuntando a Humberto Sichel. "Yo podría pensar esto, cómo las personas que son periodistas pueden ganas 30 millones o 25 millones de pesos, como gana Julio César Rodríguez. Eso yo lo encuentro una sinvergüenzura, que un hombre gane 25 millones de pesos mensuales", continuó, provocando la molestia de Monserrat Álvarez.

"Mi compañero no está presente. Él se gana la plata legalmente, transparentemente. Paga impuestos y además tiene tres trabajos más, no tengo idea cuánto gana", indicó la periodista. "Y ustedes cuestionan a los políticos que ganan 9 millones", insistió el pastor Morales.

"Pastor, una cosa… Aquí no le estamos cuestionando…", intentó decir Monserrat Álvarez antes de ser interrumpida nuevamente por el pastor, quien abordó las ganancias de Rafael Araneda por la animación del Festival de Viña. "Creo que ganó 700 millones de pesos", dijo, siendo increpado por Humberto Sichel. "No, no sabe, está mintiendo. Usted en este programa está mintiendo", señaló tajantemente.

"El tema es dialogar acá y usted se está yendo a un tema… ¿Sabe lo que pasa? Si usted no me deja hablar, realmente le dejo el programa para que hable usted solo", comentó la periodista con molestia. "Bueno, me puede echar como en el otro programa", contestó Morales, aludiendo al impasse entre Tonka Tomicic y Hermógenes Pérez de Arce en el Bienvenidos.

"No, porque yo no lo voy a echar. El tema no son específicamente las cifras. El sistema que le estamos preguntando es desde la curiosidad y también del cuestionamiento", dijo, siendo interrumpida por el pastor. "¿Me deja terminar?", preguntó Monserrat Álvarez, cansada por las intervenciones del pastor evangélico.

