Esposo de Victoria Ruffo defiende a José Eduardo Derbez y da una gran lección

Omar Fayad, el esposo de Victoria Ruffo, ha salido en defensa de su hijastro, José Eduardo Derbez con quien ha sostenido una relación paternal ejemplar desde que era niño.

Y es que el político mexicano fue cuestionado sobre las preferencias sexuales del actor, y respondió de manera contundente, dando una gran lección.

A post shared by José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92) on Jan 18, 2020 at 4:30pm PST

View this post on Instagram

Cuando le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones de la ex de José Eduardo, quien aseguró que el joven era bisexual dijo “no le di ninguna importancia. Ni le afectó a la familia, ni le afectó al Gobierno, porque la verdad de las cosas muchas veces algunas personas publican cosas que no son ciertas. Pero bueno, es una gente pública ya es un personaje público”.

A post shared by Victoria Ruffo (@victoriaruffo) on Dec 25, 2019 at 1:51am PST

View this post on Instagram

Y dio un gran mensaje que hizo reflexionar a todos.

“Los personajes púbicos estamos siempre expuestos, entonces tenemos que pensar por una parte que no nos debe de afectar, y si lo fuera tampoco nos afectaría. No lo vamos dejar de querer y no dejaríamos de querer a nadie por sus preferencias. No lo es, con mucho respeto a quien sí lo son, él no, pero si lo fuera lo querríamos igual”.