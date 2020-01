"¡Me ha pasado!": Coté López provoca risas compartiendo sincera reflexión en fotografía con bikini

Por lo general, las fotografías compartidas en redes sociales van acompañadas por mensajes relacionados con el contenido de las mismas. Definitivamente, este no es el caso de Coté López, quien suele escoger textos muy alejados de la composición de los registros. La modelo ha destacado esta situación en varias ocasiones, advirtiendo a sus seguidores al respecto.

Recientemente, repitió la fórmula publicando una fotografía en bikini junto a una inesperada reflexión que sacó risas entre sus seguidores de Instagram. En ella, se refirió a la sensación interna con la que queda después de una conversación, y que muchas veces la hace cuestionar los temas de los que habló.

"¿De qué conversamos? ¿Han terminado alguna vez una conversa sintiendo que lo único que hicieron fue pelar a gente o quejarse de algo? Por ejemplo, ¿qué sienten al terminar de hablar en ese momento que cada uno se va pa' su casa?, ¿es un alivio, una sensación rica?, ¿o es un 'no debí haber dicho eso y que fome que solo hablamos mal de otros', etc?", puso.

"Bueno, na’. Estoy aquí reflexionando. Quería saber si les contaba y me quejaba de la vieja c… pesá que me atendió recién, ¿o no? Jajajajajajajaja, broma", agregó. Sin embargo, Coté López sabía bien que el mensaje no tenía que ver con la fotografía, por lo que explicó la situación en el párrafo siguiente. "Jamás mis textos han combinado con la foto!!!!", dijo.



Curiosamente, su reflexión provocó risas entre los usuarios de la red social, quienes se cuadraron con sus palabras y aseguraron que también les pasa. Estos comentarios se mezclaron con los halagos que recibió por su fotografía en bikini, generando un gran desorden en su perfil. "¡Sí me ha pasado!", comentó una usuaria, mientras que otra puso: "demasiado linda".

"Tan simpática la Cote así de simple jajajajaja", "Jajajajaj totalmente de acuerdo, confirmo", y "Eres muy divertida galla. Un saludo para ti, un abrazo", fueron otros de los mensajes.

