El contundente mensaje de Aracely Arámbula a Luis Miguel sobre la manutención de sus hijos

Aracely Arámbula asistió a la gala del Festival Internacional de Cine y Música Cana Dorada, que tuvo lugar en República Dominicana, donde habló sobre lo feliz que está en este momento de su vida y de su carrera, pero también sobre el estatus de sus hijos con su padre, Luis Miguel.

"Estoy plena, estoy satisfecha, estoy feliz, estoy llena de cosas hermosas, viendo crecer a mis hijos, viendo los frutos de este trabajo tan intenso y tan maravilloso con La Doña", respondió la actriz de 44 años, al ser consultada sobre cómo se sentía actualmente con su trabajo y con el estreno de La Doña 2.

Aunque siempre ha mantenido en la más estricta privacidad la vida de sus hijos con el Sol de México, contó en una entrevista en Al Rojo Vivo lo mucho que está disfrutando verlos crecer y convertirse en adolescentes: "El tiempo va pasando y vas madurando, aprendiendo, creciendo y disfrutando más. Siempre he disfrutado a mis hijos plenamente y lo que pasa es cuando están tan pequeños (…) siempre me reservo las cosas para mí, quería que estuvieran en un entorno no público, ellos no son artistas".

La tensa relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

El reportero de Al Rojo Vivo le preguntó sobre la figura paterna a la que han tenido acceso sus hijos ante la ausencia de Luis Miguel y ella respondió: "Yo tengo una figura paterna maravillosa con mi padre, mi papá es un gran ser humano y un gran papá, un gran ser que queremos con el alma, es nuestro pilar (…) En mi casa la figura paterna siempre ha estado".

Han corrido muchas versiones que aseguran que Aracely Arámbula continúa en la lucha por la pensión alimenticia para sus hijos de parte de su padre y enfatizó que ella misma puede hacerse cargo de sus hijos sola.

"A la gente le gusta especular (…) Te puedo decir que he sido una mujer que siempre ha trabajo, que no necesito pedir una pensión, mis hijos están muy bien, económicamente viven de mi trabajo, de mi familia, de nosotros (…)", manifestó la protagonista de la recordada telenovela 'En las vías del amor'.

"Mis hijos han tenido derecho a muchas cosas pero lo principal es lo que uno como padre quiere dar", señaló.

Y le envió un mensaje a Luis Miguel, llamándolo a no desaprovechar la oportunidad de convivir con sus hijos Daniel y Miguel: "El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara este bálsamo de amor y de la manera más amorosa, que no se pierda estos momentos con ellos, conmigo yo, es con ellos".

