¿Volvieron? Arturo Vidal enciende las redes comentando sensual fotografía de Sonia Isaza

Hace unos días, comenzaron a sonar con fuerza los rumores de quiebre entre Arturo Vidal y Sonia Isaza. Las alarmas se encendieron cuando la pareja dejó de seguirse seguir en Instagram, provocando una serie de especulaciones en torno a su situación amorosa. A esto se sumaron las historias publicadas por la colombiana, en las que aparecía cantando temas de desamor.

Una de las canciones que se escuchó en los registros, fue Murió el Amor, de Paola Jara, cuya letra contiene frases como: "Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor".

De estas señales han pasado varios días, y aunque la pareja no confirmó ni desmintió el supuesto quiebre, hoy este tema parece ser historia. Y es que un nuevo gesto de Arturo Vidal generó sospechas de una posible reconciliación con Sonia Isaza. Se trata de un comentario que dejó en una fotografía de la deportista, en la que aparece luciendo su figura en bikini.

"Nuestro cuerpo es capaz de todo. Es nuestra mente a quien tenemos que convencer!", puso junto al registro que provocó la reacción del futbolista. Este dejó seis emojis con ojos de corazón, dando paso a una serie de reacciones en la red social. Mientras que algunos aplaudieron el actuar del king, otros mostraron su desaprobación.

