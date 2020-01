Laura Prieto presenta a quien la ha acompañado durante el complejo estado de salud de su madre

Han sido semanas difíciles para Laura Prieto, quien se encuentra lidiando con el complejo estado de salud de su madre, debido al cáncer de mamas que padece. La uruguaya se ha referido al tema en varias ocasiones a través de redes sociales, en donde se ha mostrado bastante afectada por la situación.

Tras las celebraciones de Año Nuevo, compartió una fotografía en la que aparece su mano entrelazada con la de su progenitora. "Toda mi fuerza con vos viejita linda. Te amo con todo mi corazón", escribió, recibiendo un gran apoyo por parte de sus seguidores y amigos.

Sin embargo, Laura Prieto no ha estado sola en esta lucha y así lo reveló recientemente, posando junto a la persona que la ayudado durante parte del proceso. Se trata de un chamán, quien la ha estado aconsejando en torno a la manera en que debe luchar. La uruguaya le dedicó un extenso mensaje, en el que le agradeció por haber aparecido en este complejo momento.

"Este personaje chamán guerrero… llegó, y no miento, en el minuto clave de mi vida. Ha sido mi maestro, me ha enseñado el camino. Cada cosa que me ha dicho se ha decretado. Gracias guerrero chamánico @ajqij_ramiro_peralta_. No te imaginas el bien que me haces aconsejándome en estos momentos y por enseñarme el toro, el animal que llevo dentro mío para pelear este momento", escribió.

Además, Laura Prieto aclaró que esta persona no es su pareja, sino que un mero consejero. "A la gente tonta que no entiende… No es mi novio, es un chamán que me ha ayudado con todo el proceso de mi mamá. Más respeto", señaló.

