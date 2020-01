"Puse una cámara y vi cosas": Joaquín Méndez relata inexplicable suceso ocurrido en su departamento

Joaquín Méndez confesó haber vivido una experiencia paranormal en su departamento, durante la sección "Las preguntas de los niños", del matinal Mucho Gusto, de Mega. El panelista fue consultado por si había vivido alguna de estas situaciones, a lo que respondió contando una inexplicable historia.

El argentino contó que vivió un gran susto en su nuevo hogar, luego de escuchar algunos ruidos en la noche. Según explicó, el edificio al que se mudó es nuevo, por lo que hay muy pocas personas habitándolo. De hecho, dijo que él fue uno de los primeros en llegar.

Sobre el extraño episodio, comentó que "de repente se empezaron a escuchar sonidos muy raros. Yo tengo una cámara, que se activa cuando no estoy para saber quién entra y quién sale. Nada sofisticado, algo barato que apunta hacia la puerta". Esta cámara se quedó encendida cuando viajó a Argentina, y fue entonces que notó una luz extraña dentro de su departamento.

"No lo tomé importancia, pero cuando volví a Chile se prendió una luz en la cocina, donde no hay luz. Un día estaba durmiendo, se prendió la luz y me llegó la notificación (…) veo las imágenes y todo se pone blanco, y se vuelve a negro", dijo, explicando que por un momento pensó que había alguien dentro de su hogar.

Sin embargo, el temor aumentó cuando, en otra ocasión, escuchó que algo se cayó en su cocina. Cuando se levantó a revisar, se dio cuenta de que había una cuchara en el piso, aunque todavía no logra entender cómo llegó hasta ahí. Joaquín Méndez aseguró que aún no tiene respuestas para lo ocurrido y que desconoce si es algo paranormal.

