Fran García-Huidobro regresa a la televisión tras complicado estado de salud: "Lo que pasé fue súper grave"

Luego de 23 días internada en la Clínica Alemana, Fran García-Huidobro volvió a sus labores y este lunes retomó la animación de Sigamos de Largo junto a Sergio Lagos. La animadora sufrió una insuficiencia renal severa que se complicó debido a una bacteria, y aunque en un momento su cuadro fue bastante desolador, ahora se encuentra más fuerte que nunca.

"Lo que pasé fue súper grave", comentó a LUN, en donde además entregó detalles sobre su proceso de recuperación y se sinceró en torno a las lecciones que aprendió tras el complicado cuadro. Según contó, durante los últimos días se ha enfocado en fortalecer sus piernas, e incluso le dieron permiso para manejar.

"He tratado de dormir harto, alimentarme bien, porque tengo una anemia que no hemos terminado de evaluar y también tengo un cálculo en el riñón que está estancado y antes de que caiga hay que programar una operación (laparoscópica) para sacarlo", dijo.

Además, reveló que actualmente está con un régimen para engordar puesto que salió con 47 kilos de la clínica. "Me tiene bien descompuesta porque yo no estoy acostumbrada a comer tanto, pero le estoy poniendo harto pino. Tengo que comer mucha carne, ensaladas verdes y harto chocolate", explicó.

Lecciones importantes

Consultada por las cosas que aprendió, Fran García-Huidobro confesó que se siente afortunada por su familia y sus recursos. "Si mi familia hubiera aguantado mi tozudez podría no estar viva, que me tengo que cuidar más, que no puedo hacer que mi familia, mi hijo, mis amigos y la gente que quiero pase más sustos. Tenía una cadena de gente llorándome, tengo que ser un poco más responsable", dijo.

Sin embargo, no cree que la situación le haya hecho click. "No creo mucho en eso, creo que los cambios son internos. Uno sigue siendo quien uno es. Ahora, no me puse dulce ni amorosa porque estuve a punto de morir. Por suerte mi sentido del humor no me lo operaron", remarcó.

Sigue leyendo