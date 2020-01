Así fue como la princesa Diana predijo que su hijo Harry se separaría de la familia real

View this post on Instagram

Avec sa récente décision de s'éloigner de sa famille et des médias toxique harry a dû sentir encore plus le manque de sa mère après les témoignages des gens qui connaît Diana des son vivant elle était plus attentive à harry qu'elle n'était avec will pour la simple raison que William en tant que héritier du trône est recevez plus d'attention de tout le monde qu'harry Diana a donner beaucoup d'amour à ses garçons et spécialement harry elle disait occupez-vous de votre héritier je m'occupe de mon fils elle faisait tout son possible pour que harry ne ressent pas la différence de traitement entre lui et son frère mais après la mort de sa mère au fur à mesure qu'il grandit harry a compris qu'il ne sera jamais protéger ou traiter de la même manière que son frère aîné ce n'est pas facile pour lui mais il a dû à résoudre accepter son destin maintenant harry un homme responsable il travaille dur pour rendre meilleurs la vie des autres et il s'est marié il a sa propre famille pourtant sa famille égoïste refuse toujours cet homme d'être heureuse ils n'ont pas défendu sa femme attaqué par les cartel médias pendant qu'elle était enceinte ils n'ont pas défendu son bébé innocent quand il a été comparé un chimpanzé alors qu'ils ont fait tout leur possible pour défendre son oncle pédophile si Diana a été encore vivant elle aurait été forcément du côté de son fils elle aura combattu pour le bonheur de son petit garçon toute sa vie harry a grandi un persuadé qu'il est moins de valeur que sont frères maintenant c'est même personnes essaie de dire que son petit garçon sera moins bien traité que c'est cousin il est temps pour harry de pensée à lui-même dépenser à son propre bonheur alors souhaitons nous bonne chance et de réussir sa nouvelle vie cet homme méritait vraiment d'être heureuse il mérite tout le bonheur du monde🙏🙏❤❤