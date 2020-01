Beyoncé lanzó su nueva línea de ropa y generó muchas burlas en redes sociales

La línea Ivy Park x Adidas de Beyoncé se lanzó esta semana, creando un frenesí en línea mientras los fanáticos corrían para abastecerse de todas las prendas disponibles.

Pero algunos señalaron una sorprendente similitud: la nueva línea de ‘Queen Bey’ son los mismos colores de la cadena de supermercados británica Sainsbury's. Lo que significa que los atuendos de la línea de Beyoncé se parecen a los uniformes de Sainsbury.

Repping since 1869 😉 #sainsburys pic.twitter.com/a5VwkKnu5A

La tienda no perdió tiempo en hacer notar el gran parecido. "Repping desde 1869", tuiteó la cadena, haciendo referencia a la fundación de la tienda.

Entonces llegaron los chistes.

clean up in aisle 24 pic.twitter.com/8xmVTGGxVg

"Limpieza en el pasillo 24", bromeó el usuario Harvey, junto con una foto editada de Beyoncé en una tienda de Sainsbury. "¿Quién dirige las cajas? Beys", tuiteó Tom Warren, haciendo referencia a la canción de Beyoncé "Run the World".

Los fanáticos de la cantante llegaron después de Sainsbury's, señalando la caída de las ventas de la tienda en un caso.

We made it famous though!! Karen

— Sainsbury's (@sainsburys) January 17, 2020