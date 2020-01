Rihanna terminó con su novio multimillonario después de 3 años de noviazgo

View this post on Instagram

🙄🎶💔 #RIHANNA Se acabó para Rihanna y Hassan Jameel. 💔 Encontró el amor … pero no duró. Rihanna y Hassan Jameel, su novio de casi tres años, se han separado, según una fuente de Us Weekly en exclusiva. La cantante y el empresario, ambos de 31 años, se vincularon por primera vez en junio de 2017. Sin embargo, una fuente nos dijo semanas después, que el dúo "había estado enganchado durante unos meses antes". La pareja mantuvo su relación privada, pero Rihanna habló sobre el romance en un perfil en junio de 2019, con la revista Interview. Admitió en ese momento que estaba "supuestamente" enamorada de Jameel, pero dudó en concretar los planes de matrimonio. "Solo Dios lo sabe, niña", dijo. "Planeamos y Dios se ríe, ¿verdad?"