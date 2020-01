"No hay ni cosquillas": la confesión de Raquel Argandoña previo al reencuentro con Eliseo Salazar

Este sábado, Canal 13 realizará una transmisión especial de la Fórmula E. A eso de las 11:00 de la mañana, comenzarán con una especie de matinal que contará con la animación de todos los rostros, quienes estarán a cargo de la previa de la competencia. Entre ellos, estarán Raquel Argandoña y Eliseo Salazar, quienes conducirán un bloque en conjunto.

El reencuentro no ha dejado a nadie indiferente. Sin embargo, Raquel Argandoña parece no inmutarse ante la presencia de su exmarido. "Trabajar junto a Eliseo no me significa absolutamente nada. Para mí es un trabajo, como cualquier otro. Yo nunca me quedo pegada con mis ex y no hay ni cosquillas. Gracias a Dios no me quedo pegada", aseguró a La Cuarta.

También se refirió a su pasión por la Fórmula Uno y explicó que, si bien nunca tuvo demasiado interés en el tema, sí recuerda ese periodo como una linda etapa. Asimismo, reconoció que Eliseo Salazar será el único representante nacional en dicha competencia.

"La verdad es que yo no era muy apasionada. Pero sí fue una etapa bonita, estuve presente en muchas carreras de Fórmula Uno, me tocó conocer pilotos de esa época, y creo que Eliseo va a ser el único piloto chileno que habrá en la Fórmula Uno", dijo.

