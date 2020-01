"¿Nunca se abre el parque...?": Marcela Vacarezza reacciona tras dichos de María Pía Adriasola

Hace unos días, la directora de Cuide Chile, María Pía Adriasola, generó una verdadera controversia debido a las declaraciones que emitió durante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

La abogada y esposa de José Antonio Kast participo de una sesión especial que buscaba continuar con el proyecto que establecer las bases generales para la educación afectiva y sexual de niñas, niños y adolescentes en los establecimientos educacionales.

En dicha instancia, expresó que el único método anticonceptivo realmente efectivo, es la abstinencia sexual. "El sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce. Cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua, ni que tenga enfermedades de transmisión sexual", dijo.

María Pía Adriasola (esposa de Kast) : “El sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce, cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ninguna posibilidad de q se quede esperando guagua, ni q tenga enfermedades de transmisión sexual”#ElPeorPresidenteDeLaHistoria pic.twitter.com/XNl9Vlh04X — Funao Yeta (@FunaoYeta) January 15, 2020

El comentario generó reacciones por parte de todos los sectores políticos, e incluso en el mundo del espectáculo. En Twitter, Marcela Vacarezza no quedó ajena al comentario y cuestionó la actividad sexual con fines meramente reproductivos.

"Hay personas que piensan como M. Pía Adriasola 'que el sexo debe ser pensado en función de crear una familia' y las respeto, pero… cuando la familia ya se creó, ¿nunca se abre el parque de diversiones?", escribió, abriendo un debate en la plataforma. Y es que mientras algunos se cuadraron con su postura, otros la acusaron de tergiversar la información.

No obstante, Marcela Vacarezza aclaró que solo buscaba aliviar los ánimos. "Nos falta reírnos hoy en día", dijo.

Sigue leyendo