José Miguel Viñuela sufre chascarro en vivo tras fallido contacto con Lucho Jara

Luego que se diera a conocer el delicado estado de salud de Lucho Jara, el matinal Mucho Gusto ha dedicado los últimos días a comentar su evolución, entregando noticias en torno al tema. Este viernes no fue la excepción, y los panelistas se tomaron un momento para enviarle mensajes de ánimo. Sin embargo, José Miguel Viñuela protagonizó un hilarante chascarro cuando confundió una fotografía del animador con un móvil en vivo.

"Quién mejor que él también nos pueda contar detalles de lo que realmente le ocurrió, porque efectivamente lo hemos echado de menos. Estamos preocupados, por supuesto, pero qué mejor que saber de primera fuente lo que le ocurrió", comentó el animador, dándole el paso al periodista Rodrigo Herrera.

"Por supuesto que sí, porque Lucho estuvo con su familia acompañado. Ya está mejor, y lo más importante: pudo ser mucho más grave de lo que ocurrió. Porque ya Lucho con todas las operaciones, las intervenciones que se hizo, zafó", dijo este último.

"Él nos va a poder contar más detalles, pero efectivamente fue muy importante el haber recurrido rápidamente una clínica", agregó Viñuela. En ese momento, cometió un error al presentar el supuesto móvil que realizarían con Lucho Jara, pero que resultó ser una fotografía estática en pantalla.

"Ahí estamos con Don Luis Jara Cantillana, y está muy bien acompañado, te veo", dijo, antes de ser corregido por sonoprompter y por sus compañeros en pantalla. "¡Es foto!", le dijeron los demás panelistas. "Hace media hora estoy 'es foto, es foto"", comentó María José Quintanilla, mientras Viñuela se cubría el rostro entre risas.

"Me estaban diciendo que en algún momento vamos a conversar con él, ¿o no? Ah, todavía no, ok. Me habían dicho que lo íbamos a tener", continuó, mientras escuchaba su audífono. "Perdón, yo había leído hoy día en el diario que íbamos a hacer un móvil, ¿no? Ah, nos enteramos por la prensa, ok", agregó tras el bochornoso momento.

Revisa el momento aquí.

Sigue leyendo