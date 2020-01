Ingrid Cruz se despide del cabello largo estrenando refrescante look

Desde hace dos años, el bob se ha convertido en el corte preferido de las mujeres y cada vez son más las que se atreven con esta propuesta. Una de las últimas en sumarse a la tendencia fue la actriz Ingrid Cruz, quien se despidió de su cabello largo y optó por una melena corta.

La actriz estrenó su nuevo look manifestando sus deseos de ir a la playa, e inmediatamente provocó reacciones entre los usuarios de redes sociales. "Viernes de… Vamos pa la playaaaaa!!!! Necesito un poquito de mar!!! Besos gigantes a todos", puso junto a una fotografía en la que se la ve luciendo su renovado estilo.



En el registro, aparece con lentes de sol y traje de baño. Al parecer, se trata de una fotografía antigua que podría haber sido tomada durante las celebraciones del Año Nuevo 2020.

El cambio no pasó inadvertido por sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle por la transformación. "New look?", consultó una persona, mientras que otra señaló: "te ves muy bien". Estos mensajes se sumaron a los de otros usuarios, quienes destacaron lo bien que luce. "Hermosa", "Bella", y "Te ves divina", fueron otros de los comentarios.

A solo minutos de ser compartida, la fotografía de Ingrid Cruz acumuló más de 3 mil me gusta, además de varios halagos.

