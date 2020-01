Eminem causa controversia al "burlarse" del atentado en el concierto de Ariana Grande

Un artista que sabe lo que es causar polémica es Eminem. El rapero lleva años siendo uno de los más sinceros a la hora de escribir la letra de sus canciones, y esta vez quizás su sinceridad se pasó de la raya al hablar sobre el atentado en el concierto de Ariana Grande en una de las canciones de su nuevo disco "Music To Be Murdered By".

(TW) Eminem really said in his new song "unaccommodating" the lyrics "bombs away like I'm at an ariana grande concert" and proceeded after with gun shots/explosions mocking manchester.. i am disgusted how did he or his team think this was okay? he's trash pic.twitter.com/Ra8G4SPeNN

— sophia (@needygiaws) January 17, 2020