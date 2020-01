Alejandra Guzmán reapareció más hermosa que nunca con un vestido blanco y un cinturón que redujo su cintura

Alejandra Guzmán ya está más que lista para retomar su agenda de trabajo, después de una cirugía de emergencia en la cadera de la cual se está recuperando de forma satisfactoria.

Su primera entrevista del año la dará al programa Un nuevo día de Telemundo y la artista compartió una foto de su look previo a su participación en el matutino.

La diva de 51 años usó un vestido blanco con líneas negras, mangas largas anchas y un pronunciado escote en el pecho. Para acentuar su cintura, usó un cinturón negro con una gran hebilla que le daba mucha personalidad al atuendo.

La polémica de Alejandra Guzmán al llegar a México

Pero la llegada de Alejandra Guzmán a México estuvo envuelta en polémica, por la presión de los periodistas en el aeropuerto que incomodó a la artista.

Los periodistas le preguntaron sobre su última cirugía y de qué se trató, a lo que ella respondió incómoda “de lo mismo de hace 8 años, igualito”.

Luego, mientras Alejandra Guzmán seguía caminando para dirigirse a la salida del aeropuerto, los periodistas se acercaron de más a ella y gritó “cuidadito, quítense porque no me van a empujar ni me van a hacer daño, quítense”.

“Sí me enojo porque no me dejan y me van a hacer daño. Quítate”, reiteraba Guzmán mientras la prensa la seguía en cada paso que daba.

“Estoy al 100% para trabajar, gracias por preocuparse, cuidado con mi herida, quítense, respeten”, enfatizó la artista.

Alejandra Guzmán siempre con el apoyo de los fans

Los fanáticos de la artista apoyaron a la cantante y señalaron a la prensa por el mal rato: “Los periodistas a veces se pasan y no respetan la privacidad de los artistas, deben ser bien desgastantes este tipo de situaciones”, comentó en YouTube el usuario Wilson Salazar.

“Viene operada y no la pueden dejar tranquila”, “Déjenla, no ven que está convaleciente”, “Qué falta de respeto, eso es acoso”, fueron otros de los comentarios.

Su equipo de representantes informó hace un par de días que Alejandra Guzmán fue sometida a una cirugía de emergencia en su cadera y ofrecieron los detalles de la intervención.

"Fue atendida el día 4 de enero del presente año, con carácter de urgencia por procedo reactivo en cadera izquierda, motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente bajo anestesia general habiéndosele practicado con éxito la resección y exeresis del tejido afectado, siendo dada de alta el mismo día, motivo por el cual deberá tardar reposo absoluto 1 semana", fue lo expresado en un comunicado.

