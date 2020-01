La reina Letizia deslumbró con una costosa maxi falda floral con botas altas y logró el look invernal perfecto

View this post on Instagram

🔺La Reina recibe en audiencia a una representación de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) con el fin de conocer la situación de la industria cinematográfica y los principales retos del sector 🔸 Recicla falda 👗 de @carolinaherrera con bordados floreados 👚 blusa @hugo_official 🥾 botas @stevemadden 💎 pendientes aros desconocidos . . . #reina #reinaletizia #letizia #letiziaortiz #españa #spain #queen #queenletizia #royal #royalook #royalstyle #stevemadden #carolinaherrera #hugoboss.