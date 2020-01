Fran Sfeir luce su pancita por primera vez tras confirmar su embarazo

Hace unos días, Juan Pablo Queraltó y Fran Sfeir revelaron que están esperando a su segundo hijo. La pareja se refirió al tema en conversación con Página 7, en donde aseguraron que se encuentran felices con la noticia.

"Estamos inmensamente felices, me he sentido excelente, igual que con el embrazo de mi baby, Amador. Lo que sí, es que me he sentido embarazada desde el día 1, es increíble la diferencia, me sentí como si tuviera 5 meses", declararon al sitio. Pero su alegría no parece dar tregua, y así lo reflejaron en una fotografía compartida por la cantante, en la que aparecen disfrutando de un soleado día de playa.

En el registro, Fran Sfeir aparece con un abultado vientre, algo que destacó con un emocionado comentario. "Ya se notaaaaa ❤️", puso. La publicación recibió positivos mensajes por parte de sus seguidores, quienes además de felicitarla, remarcaron lo bien que luce durante su embarazo.

"Muchas felicidades. Qué maravillosos se ven juntos", "Hermosa guatita. Mi hija tiene tu mismo tiempo de embarazo. Felicidades a tu hermosa familia", y "Felicidades. Todas las bendiciones para ese bebé que viene en camino", fueron parte de los mensajes.

La fotografía acumuló más de 10 mil me gusta a solo horas de ser compartida.

