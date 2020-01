El príncipe William rompe el silencio y deja claro que su relación con Harry llegó a su final

View this post on Instagram

Declaração conjunta dos Duques de Cambridge e Sussex . " Apesar das negações, uma história falsa foi publicada hoje em um jornal do Reino Unido, especulando sobre a relação dos irmãos Para os irmãos que se preocupam profundamente com questões de saúde mental, o uso da linguagem inflamatória dessa maneira é ofensiva e potencialmente prejudicial " – William e Harry . A declaração conjunta, mostra a insatisfação de ambos, com as histórias que foram publicadas nós últimos dias, que falavam sobre o bullying do Duque de Cambridge ser responsável pela saída do Harry e Meghan . @kensingtonroyal @sussexroyal