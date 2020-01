"¿Me puedes dejar pensar, por favor?": Julián Elfenbein y Belén Mora protagonizan incómodo momento en "Pasapalabra"

La noche del martes se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra, el que estuvo marcado por la batalla entre Jaime Briones y César Miranda. Los líderes de los equipos azul y naranja, respectivamente, contaron con el apoyo de Marcelo Marrochino, Constanza Mengotti, Pablo Mackenna y Belén Mora. Sin embargo, fue esta última quien más llamó la atención debido al tenso intercambio que protagonizó con el animador Julián Elfenbein durante la noche de juegos.

El primer momento incómodo, ocurrió en el juego "La Pista", cuando el conductor del programa le preguntó si iba a cantar o no. "¿Vas a cantar o el título?, ¿qué vas a hacer? Canta poh', si estabas cantando", dijo. "Espérate", contestó la comediante. "Canta poh"", insistió el animador, a lo que esta respondió: "¿Me puedes dejar pensar, por favor?".

Luego del encontrón, Belén Mora se mostró seria durante gran parte del juego, por lo que el animador le preguntó si estaba molesta por algo. "Perdón, ganaste. ¿Por qué estás tan molesta?", señaló. "No estoy molesta, lo que pasa es que cuando me concentro y me frustro pongo esta cara", explicó la comediante.

"Eres muy autoexigente", comentó Julián Elfenbein, a lo que la standupera contestó: "uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlo más". "¿Sabes qué? Siento que quizás estás pasando por un momento personal o algo que te afecta…", insistió el animador, pero Belén Mora negó que algo le sucediera. "No, en absoluto. Es simplemente que yo me involucro en las cosas que decido participar", dijo.

"Quisiera relajarte un poco, darte como amor. Siento que hay que darte energía y amor", insistió Elfenbein, pero la tensión no acabó ahí. Más tarde, Belén Mora intentó adivinar una nueva canción, pero reaccionó rápidamente ante una intervención del animador. "¿Tengo que tocar para tararear?", preguntó, generando preocupación en el estudio.

"Belén, ¿estás bien?, ¿estás molesta conmigo?", expresó Julián Elfenbein, a lo que la comediante contestó que "no todo gira en torno a ti Julián, baja el ego, en serio bájalo".

