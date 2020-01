Danna Paola sorprende al imitar a Belinda a la perfección

Danna Paola ha demostrado que es una gran imitadora, y ha sorprendido a todos imitando a Belinda perfectamente.

La cantante fue invitada al programa de Youtube “Escorpión al Volante”, donde va en un auto al lado del famoso “Escorpión dorado”, y fue allí donde reveló que en las fiestas suele imitar a Christina Aguilera y Britney Spears, pero sin duda la que mejor le sale es Belinda.

El famoso youtuber le pidió que la imitara y Danna Paola se atrevió a hacerlo con una de las frases que Belinda dijo cuando estuvo en el mismo programa: “No, yo no soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra. No soy ella ni la del Diario de Daniela, no soy ella ni la de Rebelde, no soy yo, no me confundan”.

Esta imitación dejó a más de uno sin palabras, incluyendo el “Escorpión dorado”, pues lo hace idéntico, parece que escucháramos a Belinda y no a Danna.

“Omg le queda igual”, “si no la veo juro que es Belinda es increíble”, “por Dios es muy buena imitando”, “wow le sale igual es muy talentosa”, “Danna Paola es la mejor, lo puede hacer todo”, “estoy impactada, habla igual a Belinda”, y “no puedo creer lo idéntico que lo hace”, fueron algunas de las reacciones al video.

Algunos seguidores la criticaron por imitar a Belinda, pues lo tomaron como una burla. Sin embargo, la cantante solo lo hizo con la mejor intención y dejó claro que entre ellas no existe ninguna rivalidad.

