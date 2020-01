‘Cindy la regia' está lista para conquistar la pantalla grande con sus ocurrencias de “niña bien”

En 2004, el ilustrador Ricardo Cucamonga creó a “Cindy”, una “niña bien” del municipio de San Pedro, en Monterrey que se enfrenta a las ansiedades sociales de la clase media. Hoy, la popular tira cómica llega con su humor ácido a la pantalla grande, bajo la dirección de Catalina Aguilar (Diablo guardián, Todos quieren a alguien) y Santiago Limón (Stray Dogs, Hasta que la boda nos separe).

Cindy es la niña más ‘fresa’ de San Pedro, Monterrey pero cuando se da cuenta de que no quiere casarse con su novio y arruina su imagen “perfecta”, escapa a la Ciudad de México, para encontrarse a sí misma y de paso, demostrar que puede ir más allá de lo que la sociedad espera de ella.

Cassandra Sánchez Navarro se convierte en una ‘Cindy’ de carne y hueso y junto con Giuseppe Gamba –quien interpreta a Mateo- hará reír y reflexionar a la audiencia sobre las aspiraciones de las frustraciones a las que se enfrentan las mujeres que viven sometidas al “deber ser”.

En una entrevista con Nueva Mujer, Cassandra Sánchez Navarro y Giuseppe Gamba, protagonistas de la historia, revelaron los retos a los que se enfrentaron para hacer realidad una comedia romántica como “Cindy la regia”.

Cindy y Mateo tienen una relación complicada pero muy divertida, ¡la química es innegable! ¿cómo fue filmar juntos?

“En realidad, yo siempre con Giuseppe he sentido una complicidad muy bonita. Tuvimos escenas muy fáciles y otras más complicadas pero siempre tuvimos muy buena comunicación. Fue una grabación muy rápida porque había mucha confianza, lo que permitió que todo fluyera”, reveló Cassandra. Por su parte, Giuseppe afirmó que en cuanto supo que la actriz estaría en la cinta, el casting fue más fácil de hacer. “Ya la conocía y quería trabajar con ella así que más que un casting fue una escena muy casual”, dijo.

Cassandra, ¿cómo fue que te preparaste para interpretar a ‘Cindy’?, ¿te guiaste únicamente por la tira cómica o te inspiraste en alguien que conoces?

“(risas) ¡No conozco a nadie así! De hecho, nunca había ido a Monterrey ni nada y cuando me enteré que iba a ser ‘Cindy’, me lancé para allá. No tenía idea de nada y de ahí tomé mucha inspiración para el personaje. Literal, hay una ‘Cindy’ en cada esquina (risas). También me ayudó mucho un coach vocal, porque pedí hacer el casting sin acento. Quería concentrarme en el personaje primero. Se volvió un reto. Hacer un acento regio es más complicado de lo que parece”, reveló la actriz.

Aunque ‘Cindy’ parezca un personaje superficial y exagerado, es en realidad una crítica políticamente incorrecta después de todo, retrata y cuestiona las presiones a las que las mujeres están sometidas como el ser un buen partido para entonces casarse y ser buenas esposas.

Sobre ello, Cassandra reveló que una de sus escenas favoritas tenía que ver precisamente con un golpe de realidad que tiene Cindy en donde todo “se le viene encima y se da cuenta de la burbuja en la que ha vivido”.

¿Qué es lo que hace que se identifiquen con sus personajes?

“Yo me identifico con Mateo porque es muy práctico y tiene claridad sobre lo que quiere. Al igual que él, soy una persona que vive muy feliz, con altas y bajas pero siempre buscando el lado positivo y real. Me gusta que la gente consiga sus sueños”, dijo Giuseppe.

“Me identifico en lo positiva que es Cindy y en que a veces puede ser muy inocente, lo cual la mete en problemas. Soy necia, siempre busco la forma de salir adelante y que las cosas salgan bien”, reveló Casssandra.

¿Qué mensaje le enviarían a una persona que como Cindy, busca salir de su zona de confort?

“Que no tenga miedo, que entienda que se vale equivocarse y meter la pata. Al final, de eso se trata el autodescubrimiento”, puntualizó la actriz.

“Que entienda que lo importante es que conozca lo que vale. Nadie más que tú define quién eres. Tú decides qué puedes hacer y qué quieres ser”, dijo Giuseppe.

La cinta que se estrena el 24 de enero, cuenta con un gran elenco conformado por Regina Blandón, Diana Bovio, Nicolasa Ortíz Monasterio, Isela Vega, Diego Amozurrutia y Cecilia de la Cueva. Además tendrá la participación especial de Martha Debayle.

