Ale Valle por distanciamiento entre Paty Maldonado y Raquel Argandoña: "No tiene vuelta atrás"

Siguen las repercusiones tras la entrevista de Paty Maldonado, en la que además de arremeter en contra de algunos rostros televisivos, dejó entrever un distanciamiento con la coanimadora del Bienvenidos, Raquel Argandoña. La cantante no quiso referirse a la postura que esta ha tomado durante el estallido social, ni tampoco entregó detalles sobre el contacto que han tenido durante el último tiempo. El tema fue comentado en varios programas de televisión, incluyendo el matinal Contigo en la Mañana, en donde fue analizado por la periodista Ale Valle.

Al ser consultada por la controversia, la comunicadora dio a conocer una serie de detalles en torno al quiebre. "Yo entiendo que Patricia Maldonado no va a volver al matinal. También les puedo contar que su amistad con Raquel Argandoña tampoco tiene vuelta atrás", dijo en un comienzo.

Respecto a los motivos de su lejanía, comentó que "es bien interesante. Es un distanciamiento, no es una enemistad. Me parece interesante el tema, porque es lo que ha pasado en muchas familias y grupos de amigos. Que finalmente, tu mirada respecto al estallido social, la revuelta o como quieras llamarlo, las terminó distanciando".

"Como que, en el fondo, a Paty Maldonado no le gustó esta posición que tomo Raquel, que ha sido bien sorprendente para algunos. Como de entender bien este estallido o ponerse del otro lado, un poco dudando con algunas cosas. Eso generó que ellas se distanciaran y, al parecer, mientras el país no vuelva a una 'normalidad', esto no tiene mucha vuelta", agregó.

Durante la conversación, Juan Pablo Queraltó teorizó en torno a una posible falta de oportunidades para expresar sus opiniones sobre el estallido social, y que habría provocado un rechazo de antemano hacia Paty Maldonado. Esta postura fue cuestionada por Ale Valle, quien dudó que la cantante pudiera cambiar su parecer en esta materia.

"¿Podría reinventarse Paty Maldonado? O sea, ella tampoco tiene ningún interés en hacerlo. Ella es una persona que tiene un discurso que le conocemos hace muchos años, apoya las violaciones a los derechos humanos, ha llamado a las víctimas 'cobardes'… De verdad, tiene una opinión que ella dijo que no va a cambiar, y que en otras partes del mundo le valdría, al menos, no tener un micrófono, que es lo que está valiendo hoy en día en nuestro país y a mí me parece que es lo que pide la gente un poco", dijo.

Finalmente, se refirió a una posible reunión entre Raquel Argandoña y Paty Maldonado. Según indicó la periodista, "depende de qué tan real sea la postura de la Raquel, más que la de la Paty, porque la Paty no va a cambiar. Depende de qué tan real sea la postura de Raquel Argandoña, creo yo. Si es real, si no es con la calculadora en mano, es difícil que se reconcilien y vuelvan a tener ese grado de amistad".

