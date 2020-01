Selena Gomez nos enseña a usar el pantalón de bota ancha que vuelve a estar de moda en 2020

View this post on Instagram

Накануне вечером папарацци запечатлели Селену Гомес на выходе из ресторана Nobu в Нью-Йорке. Актриса появилась в расслабленном образе в стиле 70-х. На ней был белый свитер с длинными рукавами и широкие голубые джинсы с необработанными краями — самая трендовая модель этого сезона. Лук Селена дополнила коричневой сумкой By Far и ботильонами на фигурном каблуке 😍 #fashion #selenagomez #look