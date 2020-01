El nuevo look de Pangal Andrade que está sacando suspiros entre sus seguidoras

Con motivo de la celebración del matrimonio de uno de sus primos, el pasado fin de semana Pangal Andrade compartió una serie de fotografías del momento, en las que además posó junto a algunos de sus familiares. Sin embargo, se lo vio con un aspecto que no pasó inadvertido en redes sociales y que sacó más de un suspiro entre sus seguidoras.

El aventurero lució un bigote y una barba, dejando atrás su característico look rasurado. Esta característica le entregó mucha más profundidad en su mirada, además de unos aires renovados que encantaron a sus fanáticas. Así lo demostraron a través de los comentarios, en los que aplaudieron su atrevimiento y apuntaron a lo bien que luce.

"A mí me muestran a Pangal en cualquier versión y me encanta", comentó una mujer, mientras que otra expresó: "ese look con barba, guapo Pangal". "Qué guapito con barba tú!!!!", y "Qué bello te ves con barba", fueron otras de las reacciones que generó su nueva imagen.

Sin embargo, las observaciones no se detuvieron ahí. En otra fotografía, Pangal Andrade volvió a aparecer con barba, provocando nuevas interacciones entre las usuarias de la red social. Se trata de un registro en el que aparece con traje de baño en un lago de Pucón, en la región de la Araucanía.

En esta oportunidad, las fanáticas del aventurero hicieron nuevos análisis y entregaron positivas evaluaciones en torno a su apuesta. "Te vez guapísimo con barbaaa. No te la quites", dijo una mujer. "Amé esa barba, te queda hermosa", señaló otra.

