Nuevos rumores apuntan a supuesto romance entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

A poco tiempo de que regresara de vacaciones, Pamela Díaz ya comenzó a acaparar miradas, pero no precisamente por su escapada o su retorno a la televisión, sino que por los rumores que apuntan a un supuesto romance con Jean Philippe Cretton.

Al parecer, la buena onda entre ambos habría traspasado los focos y las cámaras. Así lo señala la última portada de La Cuarta, protagonizada por los dos animadores que tienen a todos hablando en los pasillos de Chilevisión. De acuerdo con el medio, su estrecha amistad se habría intensificado durante el último tiempo, lo que coincide con la separación de la 'Fiera' y el distanciamiento del rubio con la madre de su hija.

¿Qué ocurre entremedio?

Consultado por los rumores de romance, Jean Philippe Cretton respondió de manera escueta: "de eso prefiero no hablar". Por su parte, Pamela Díaz comentó que "ni siquiera lo he visto, como yo vengo llegando de vacaciones…". Sin embargo, la relación entre ambos da para pensar, ya que si bien tuvieron un frío comienzo, hoy se muestran más unidos que nunca. Incluso, el animador recordó que "al principio no nos llevábamos muy bien, y ahora sí tenemos una muy buena onda. Es una relación de amigos, de apañe y ha sido entretenido".

Hasta el momento, los involucrados han negado las informaciones, pero cercanos a ambos miran con buenos ojos un posible romance. "Se verían bonitos juntos. Aparte, los dos tienen edades similares y el mismo trabajo. Es difícil encontrar una pareja que te entienda en este mundillo", señaló Camila Recabarren a La Cuarta.

Cabe señalar que el animador se encuentra viviendo su vida de soltero en un departamento en la comuna de Providencia. Pamela Díaz, en tanto, dijo en un capítulo de La Noche es Nuestra que nunca más estaría con un hombre, pero días más tarde, reconoció que le encantaría estar con alguien toda la vida.

Sigue leyendo