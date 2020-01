"Nunca imaginé que era tan buen besador": Lisandra Silva cuenta cómo fue su primer beso con Raúl Peralta

El pasado lunes, Lisandra Silva estuvo en el estudio del matinal Buenos Días a Todos, en donde habló de su embarazo y su relación con el bailarín de los Power Peralta, Raúl Peralta. La cubana se sinceró en torno a su historia de amor con el artista, cuya relación se confirmó en octubre del 2018.

En un comienzo, comentó que el flechazo ocurrió durante un baile que prepararon en conjunto. "Yo sentí algo…", dijo, ante la mirada atenta de los panelistas. Sin embargo, el momento de mayor romance vino momentos más tarde, cuando se refirió a su primer encuentro.

"Fue mágico. Fue mágico. Tenía mucho miedo de encontrarme con él, porque en mi cabeza era todo perfecto. Yo me había imaginado como una película. Nosotros fuimos como un crescendo de 'me interesa, me gusta, me esto'… pero era todo en el aire. No había pasado nada físico, nada. Ni un toque de manos", dijo.

"Nos encontramos para 'hablar' en Formentera, en una isla muy cerca de Ibiza, en un restaurant que se llama 'El Beso'. Y fue así como… Fue mágico. Desde ese día nunca más nos separamos", agregó, siendo interrumpida por Chiqui Aguayo, quien le preguntó cuánto tiempo pasó hasta que se dieron su primer beso.

"¿Almorzaron ahí?, ¿en el postre?, ¿cuándo fue?", dijo la comediante. "¿En serio? Fue así como que nos vimos y nos comimos al tiro", contestó Lisandra Silva, ante la emoción del panel. "¡Ahí mismo hicieron a Noah!", añadió Chiqui Aguayo entre risas.

"Nos comimos de besos", agregó la cubana. "¿Pero eran como soñabas esos besos?", le preguntó Karen Doggenweiler, a lo que esta respondió: "fue mejor, fue mejor. Nunca me imaginé que era tan buen besador. Estábamos en una playa que se llamaba 'El Beso"".

Sigue leyendo