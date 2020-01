Andrea Legarreta presumió sus hermosas piernas con unas lujosas botas maxi

Andrea Legarreta sorprende con cada look que presume en redes sociales, y es que su elegancia y estilo la han convertido en un icono de la moda en México y el mundo.

Recientemente, la conductora de 'Hoy' publicó una imagen en su Instagram, donde presumió sus hermosas piernas con unas lujosas botas maxi en color negro que la han hecho lucir fabulosa.

Además, complementó su atrevido look con un saco y shorts de cuadros en blanco y negro, y se vio más hermosa que nunca.

Sus seguidoras la llenaron de halagos y la felicitaron por su buen gusto.

"Perfecta y hermosa me encantan tus looks", "wow que piernas", "eres la más hermosa de todas", "Te ves más piernuda que bella", "me encantan esas botas yo las quiero", "Hermosas piernas. Guapa", "eres una diosa", "me encanta cada atuendo que luce", "eres muy hermosa", "danos el secreto para unas piernas así", y "cuánta elegancia y tus piernas espectaculares", fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que la mexicana presume sus increíbles outfits y deslumbra con ellos, por eso, sus fans que quieren saber de moda y estilo la siguen y tratan de copiar sus looks.

