Alessandra Rosaldo compartió fotos de Aitana con koalas para motivar a todos a ayudar a Australia por los incendios

Hace apenas año y medio Australia se convirtió en nuestro hogar y los cuatro meses de nuestra estancia en ese hermoso país han sido de lo mejor que hemos vivido como familia. Hoy Australia arde en llamas y necesita la ayuda de el mundo entero. Uno de los primeros lugares que visitamos es @currumbinsanctuary donde pudimos ver de primera mano cómo tratan, rehabilitan y reintegran a su hábitat a animales enfermos, huérfanos y lastimados, principalmente koalas. Los invito a apoyar este santuario con lo que puedan, cada centavo ayuda y les dejo también aquí algunas de las organizaciones que podemos apoyar. Red Cross @redcrossau Salvation Army @salvosau Currumbin Sanctuary @currumbinsanctuary WIRES Wildlife Rescue @wireswildliferescue www.rfs.nsw.gov.au www.cfa.vic.gov.au www.givit.org.au www.cfsfoundation.org.au www.redcross.org.au www.koalahospital.org.au