Billie Eilish sorprende al dejarse ver en traje de baño en la playa

Billie Eilish acostumbra usar trajes muy grandes y estrambóticos, muy por encima de su talla, con los que oculta su figura. Pero en un reciente viaje a Hawái, sorprendió a todos sus fanáticos con su nueva apariencia.

La intérprete de ‘Bad guy’ de 18 años pasó los primeros días del año en las paradisíacas playas de Hawái, donde por primera vez se dejó ver sin su clásica ropa ancha y compartió fotos en traje de baño.

Billie Eilish rompe los estereotipos de género con su colección de ropa unisex junto a Bershka Billie Eilish hace su estilo único accesible para todo el mundo y demuestra que el futuro de la moda no tiene género

Aunque la artista no publicó fotos a cuerpo completo, sí se puso ver a Billie con un traje de baño negro y en otra fotografía, con un traje verde fosforescente como su cabello.

Billie Eilish sorprende en traje de baño

En una de las imágenes, aparecía Billie bañándose en plena vegetación y en la otra, estaba con una amiga en una lancha navegando en el mar.

Quizás las vacaciones estén cerca del fin, ya que pronto serán los Premios Grammy, donde está nominada en 6 categorías, incluida mejor álbum por When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

A finales de 2019 tuvo lugar la gala de los American Music Awards, donde Billie Eilish triunfó con 2 estatuillas, demostrando todo el éxito que tiene a tan corta edad.

El año pasado también fue triunfal para Billie, ya que participó por primera vez en el programa Saturday Night Live, siendo un gran éxito con su presentación musical.

Mientras tanto, en 2020 todos los fanáticos sigue esperando más música e irreverencia por parte su ídolo Billie Eilish.

