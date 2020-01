¿Se acabó el amor? Arturo Vidal y Sonia Isaza dejaron de seguirse en Instagram y surgen rumores de quiebre

Una nueva alerta de quiebre surgió en el mundo del espectáculo, luego que el futbolista Arturo Vidal y la colombiana Sonia Isaza dejaran de seguirse en Instagram.

La pareja confirmó su relación a comienzos del 2018, y a partir de entonces han demostrado su cariño con una serie de gestos en la plataforma, los que van desde amorosas historias juntos, a fotografías y comentarios en cada una de sus publicaciones.

Sin embargo, un nuevo hecho ha provocado dudas en torno a su presente amoroso, puesto que dejaron de seguirse mutuamente en la red social en la que tantas veces presumieron su amor. La situación generó aún más incertidumbre, luego que el pasado fin de semana Sonia Isaza compartiera videos junto a su círculo cercano, en los que se la ve cantando temas de desamor.

Una de las canciones que se escuchó en los registros, fue "Murió el Amor", de Paola Jara, cuya letra contiene frases como: "Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor".

Posteriormente, compartió un nuevo video con un extracto de la canción "Ingrata", de Jhon Alex Castaño. "Pero cuando te vi con tu faldita negra con otro de la mano de tus cachos me di cuenta. Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama. Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata", se oyó.

Recordemos que Arturo Vidal y Sonia Isaza celebraron el Año Nuevo juntos. Ambos compartieron imágenes del momento en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde se los vio acompañados de sus cercanos. "Feliz Año Nuevo para todos!!! Un 2020 lleno de amor salud y prosperidad para todos, muchas bendiciones!!!", escribió el futbolista.



